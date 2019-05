SP last crisisberaad in

Tijdens de vergadering wordt gesproken over de verkiezingen voor het Europees Parlement, waarbij de socialisten hun twee zetels kwijtraakten.

„De definitieve uitslag van de Europese verkiezingen is een harde dreun”, zo bekennen partijleider Lilian Marijnissen en partijvoorzitter Ron Meyer. „De opkomst is altijd laag, een ruime meerderheid van Nederland bleef deze keer thuis”, zo luidt de verklaring.

„De eerste onderzoeken laten zien dat vooral juist SP-stemmers thuis zijn gebleven. De helft van de mensen die een paar weken geleden nog SP stemden, is nu niet gaan stemmen. Daarnaast blijkt dat de niet-stemmers bijna allemaal geen vertrouwen of interesse in de Europese politiek hebben.”

De SP zal het de komende tijd over meer dan alleen de verloren Europese verkiezingen hebben. De recente verkiezingen voor Provinciale Staten verliepen voor de SP ook al teleurstellend. Vandaag zal waarschijnlijk worden bevestigd dat de partij slechts vier van de negen zetels overhoudt in de Eerste Kamer.