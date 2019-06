Slang kronkelt door de straten Oldenzaal

Reden om in paniek te raken is er echter niet, meldt de politie via Facebook. Het gaat om een grasadder of een rattenslang. Beide soorten zijn ongevaarlijk.

Kom je oog en oog te staan met het reptiel? Bel dan de lokale dierenambulance op 06-53747678 of neem contact op met de politie via 0900-8844.