Miljoenen naar aanpak smokkel in gevangenissen

Dat staat in de Voorjaarsnota, waarin het kabinet de lopende begroting aanpast. De Telegraaf schreef eerder uitgebreid over het probleem van de slechte controle in gevangenissen waardoor drugshandel ook achter de tralies welig kon tieren en criminelen met binnengesmokkelde telefoons vanuit de bajes opdrachten konden geven aan hun handlangers. Nu komen er 20 extra honden en er wordt geïnvesteerd in ’hekwerk, netten en camera’s’.

Bekijk ook: Smartphones en drugs gevonden bij celinspecties Zuyderbos

Veel uit de Voorjaarsnota was al uitgelekt, maar nu zijn de precieze bedragen officieel. Het kabinet steekt vooral extra geld in defensie, klimaat, en (jeugd)zorg. En ook voor financiële klappen in het onderwijs en bij de gaswinning wordt de portemonnee getrokken.

Defensie krijgt er structureel 162 miljoen euro bij. Maar de eerste jaren krijgt de krijgsmacht aanvankelijk eenmalig een hoger bedrag, dat loopt op tot 461 miljoen euro in 2024.

De jeugdzorg wordt dit jaar 420 miljoen euro extra bijgeplust en de twee jaar daarna 300 miljoen euro. De GGZ krijgt er uiteindelijk structureel 95 miljoen euro bij, maar dit jaar nog 50 miljoen. Het is de bedoeling dat gemeenten hierdoor meer ruimte krijgen om de zorgproblemen op te lossen. Zij toonden recent aan dat ze veel meer geld kwijt zijn aan de zorg dan ze er voor krijgen.

Doordat het aantal leerlingen en studenten harder is gestegen dan verwacht, krijgt het onderwijs er 55 miljoen euro bij. Onduidelijk is nog echter of de tegenvallers op Onderwijs daarmee wel gedekt worden. In bèta- en techniekopleidingen wordt voor 41 miljoen geïnvesteerd.

Voor snellere beoordelingen van asielaanvragen wordt jaarlijks 100 miljoen uitgetrokken.

Uit de Voorjaarsnota blijkt verder dat het overheidssaldo iets minder positief uitpakt. De verwachting was eerder dat de overheid dit jaar zo veel geld zou overhouden dat het overschot uit zou komen op 1 procent van het bruto binnenlands product. Die verwachting is bijgesteld naar 0,9 omdat de economie het toch iets minder goed doet dan gehoopt.

Bekijk ook: Wederom feest in de bajes

Bekijk ook: Justitie weer geconfronteerd met feestende gevangenen

Bekijk ook: Anarchie dreigt in de bajes