FvD en VVD even groot in Eerste Kamer

Dat blijkt uit de uitslag van de Eerste Kamerverkiezingen. De coalitie komt gezamenlijk uit op 32 van de 75 zetels.

Omdat de PvdA uitkomt op 6 zetels, kan het kabinet met die partij aan een meerderheid in de senaat komen. De PvdA heeft wel een zetel minder dan in de aanvankelijke prognoses, hetzelfde geldt voor GL.

In maart heeft Nederland de leden van de Provinciale Staten gekozen. Die kozen vandaag, op hun beurt, weer de leden van de Eerste Kamer.

In principe stemmen de Statenleden daarbij op hun eigen partij en daarom was de uitslag van vandaag vooraf grotendeels al duidelijk. Maar de regionale politici kunnen slim stemmen: omdat ze weten dat een stem van hun niet altijd genoeg is om de eigen partij aan een (extra) zetel te helpen, maar dat een andere bevriende partij er met een extra stem wel echt op vooruit kan gaan, stemmen ze soms toch op een andere partij. CDA en VVD hebben vandaag daarom soms op coalitiegenoten D66 en CU gestemd om die clubs te helpen. Maar de PVV’ers hebben ogenschijnlijk ook op een ander gestemd: Forum. Dat lijkt ten minste opgemaakt te kunnen worden uit de uitslag.

Er is achter de schermen druk overleg geweest tussen bepaalde partijen, bijvoorbeeld de vier die in de coalitie zitten, om er voor te zorgen dat ze samen zo veel mogelijk zetels kunnen halen. Daar hoort soms ook koehandel bij: als een partij een aantal stemmen levert voor een andere partij, dan kan daar steun op een bepaald dossier tegenover staan. De precieze verdeling van de Eerste Kamerzetels was daarom tot vandaag onduidelijk.