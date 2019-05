Regering Oostenrijk valt na motie van wantrouwen

Bondskanselier Sebastian Kurz. Ⓒ EPA

WENEN - De Oostenrijkse minderheidsregering is gevallen nadat in het parlement een motie van wantrouwen tegen het kabinet van bondskanselier Sebastian Kurz is aangenomen. De positie van de leider van de conservatieve ÖVP stond onder druk nadat hij onlangs een einde maakte aan de regeringssamenwerking met de rechts-populistische FPÖ.