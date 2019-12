Meer asielincidenten dan eerder gemeld

Aanvankelijk ging het in 2018 om 4600 verdenkingen van misdrijven, dat blijken er nu 4839 te zijn. Dat schrijft staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie) in een brief aan de Tweede Kamer. Het is de zoveelste misser met cijfers over asielcriminaliteit. Volgens de VVD-bewindsvrouw is er verkeerd geteld, waardoor het nu vaker verkeerd blijkt te zijn gegaan.

De momenten waarop de geregistreerde incidenten zijn geteld zorgden niet voor een compleet beeld. Ook asielzoekers die tussen meetmomenten door in Nederland verbleven zijn nu meegerekend. Daarom is er niet gekeken naar het gedrag van 48.000, maar naar 53.000 asielzoekers.

Broekers-Knol beloofde onlangs transparanter te zijn over incidenten waarbij asielzoekers zijn betrokken. Volgens haar is dit een goede stap. Tevens is het een bekentenis dat eerdere informatie aan de Tweede Kamer niet juist was. Haar voorganger Harbers stapte op omdat hij door de politie geregistreerde incidenten als moord, verkrachting en doodslag wegmoffelde onder de vage kop ’overige’. Dat terwijl het ministerie eerder juist beloofde transparanter te zijn over dergelijke informatie.

Bekijk ook: Justitie belooft weer beterschap met asielcijfers

Harbers

Harbers trad af omdat hij het zelf ook niet vond uit te leggen dat er, onder zijn verantwoordelijkheid, zware door de politie geregistreerde incidenten van asielzoekers werden verdoezeld.

Bekijk ook: Harbers treedt af

Bekijk ook: Asielcriminaliteit doelbewust weggemoffeld

In een rapportage van zijn ministerie werden ernstige incidenten als verkrachting en (poging tot) doodslag en moord weggestopt onder het kopje overige misdrijven. Daardoor werd voor het grote publiek niet duidelijk wat daar onder viel.

Pas na vragen van De Telegraaf werd helder wat voor ernstige zaken daarmee bedoeld werden. Het ministerie wekte zo op zijn minst de schijn dat het de asielcriminaliteit bewust onder de pet wilde houden. Broekers-Knol kondigt aan in januari met een nieuwe opzet te komen om asielincidenten bij te houden.