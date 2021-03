Coureurs Zandvoort rijden ouderen naar vaccinatielocatie

,,Ik heb er weer een paar nieuwe vrienden bij”, grapt Meiland wanneer hij vertelt over de autoritten. ,,Terwijl je rijdt maak je natuurlijk een babbeltje, dus het was heel gezellig.” Hij is van plan om nog vaker te rijden. ,,Het is heel dankbaar werk. Toen ik de ouderen had teruggebracht en ze me uitzwaaiden, ging ik met een grote glimlach weer naar huis.”

Geen vervoer

Ouderen Partij Zandvoort (OPZ) heeft een oproep gedaan aan vrijwilligers omdat veel ouderen geen eigen vervoer hebben en daarom niet zelfstandig op de vaccinatielocatie kunnen komen. Welzijnsorganisaties als Pluspunt die ook ouderen vervoeren, komen handen tekort.

,,Wij zijn heel blij met de reactie van het circuit’’, zegt Patrick Berg, lid van OPZ. ,,Het is mooi om te zien dat ze zich inzetten voor onze ouderen.” Naast Circuit Zandvoort hebben ook vijf andere vrijwilligers zich aangemeld.

Naar verwachting komt eind maart een mobiele vaccinatielocatie in Zandvoort. Zandvoortse ouderen hoeven dan niet meer te reizen om hun prik tegen corona te halen.