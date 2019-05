Drietal opgepakt voor gijzelen man in huis

Het slachtoffer werd in de nacht van donderdag op vrijdag bestolen, mishandeld en vastgehouden in de woning aan de Harriët Freezerstraat. Hij wist vrijdagochtend te ontsnappen en schakelde de politie in.

De verdachten zitten in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mogen hebben met de buitenwereld, behalve met hun advocaat.