OM: ’Marechaussee niet vervolgen voor schieten’

De marechaussee en zijn collega hadden de Beverwijker bij IJmuiden op de vluchtstrook laten stoppen wegens te hard rijden. Hij gaf een rijbewijs af dat vervalst leek en bij navraag in verband werd gebracht met ramkraken. Toen de marechaussees hem wilden aanhouden, vluchtte hij weg.

Kogels van de marechaussee kwamen in de auto terecht, terwijl het directe gevaar voor de marechaussee na de aanrijding op zich voorbij was. Dat is in strijd met ambtsinstructies. Toch was het gezien de situatie met de aanrijding gerechtvaardigd, meent de officier.

De man uit Beverwijk werd niet door kogels geraakt, maar deed aangifte van poging tot doodslag. Zelf is hij vervolgd voor poging tot zware mishandeling, wat uitmondde in een week voorwaardelijke celstraf wegens eenvoudige mishandeling. De marechaussee werd door de auto tegen zijn arm geraakt.

De automobilist had de hele tijd zijn raampje op een kiertje na dicht gehouden en wilde niet uit de auto komen. Toen de marechaussee naar een wapen leek te grijpen besloot hij te vluchten. De marechaussee wilde zijn zaklamp pakken om de ruit in te slaan.

De zaak is eerst geseponeerd, maar na een klacht van de Beverwijker kwam de zaak toch voor de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem.

Die doet 7 juni uitspraak over de kwestie.