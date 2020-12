Oostenrijkse skigebieden afgegrendeld na toestroom lokale toeristen

In enkele skigebieden in de deelstaat Opper-Oostenrijk werden auto's gedwongen weer het dal in te rijden. In Damuls, in de deelstaat Vorarlberg, was zaterdag de mensenmassa zo groot dat er onvoldoende afstand werd gehouden en de autoriteiten ingrepen.

Veel buitenlandse toeristen zijn er niet in Oostenrijk, omdat die bij aankomst tien dagen in quarantaine moeten. Oostenrijkers zelf moeten boven de leeftijd van 14 jaar medische mondkapjes dragen als ze de skiliften willen gebruiken of staan aan te schuiven. De skiliften laten ook maar de helft van de capaciteit aan gasten toe, om de afstandsregels te kunnen garanderen. Tickets moeten online worden geboekt.