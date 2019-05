Migrant betrapt in speciaal geprepareerd dashboardkastje

De Spaanse politie spreekt van levensgevaarlijke toestanden. Een andere migrant verstopte zich onder een vrachtwagen, waar hij het gevaar liep om vermorzeld te worden door draaiende assen. Een derde verstekeling werd gevonden in een speciaal gemaakte ruimte bij de motor.

In totaal werden drie migranten aangehouden. Ze moesten worden behandeld voor benauwdheid en pijn aan de gewrichten. Ook de bestuurders, drie mannen met de Marokkaanse nationaliteit, werden vastgezet in Melilla, een Spaanse enclave in het noorden van Marokko.

Migranten kiezen steeds vaker voor Marokko als toevluchtsoord om naar Europa te komen. Ze grijpen daarbij naar steeds inventievere methoden om onopgemerkt te blijven. Eerder dit jaar werden nog migranten betrapt die zich verstopten in matrassen. (zie video)