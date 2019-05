Wie herkent stem van tipgever die drie doden in drugslab meldde?

De omgeving van het drugslab is afgezet door de Belgische politie. Ⓒ GinoPress

EINDHOVEN - Wie is de man die op 29 januari via 112 de politie tipte over de drie doden in een drugslab in het Belgische Hechtel-Eksel? Dat is de vraag die de politie maandagavond stelde in het opsporinsprogramma Bureau Brabant.