Brits ov: een slang is geen geldig mondkapje

Dat schrijven onder meer The Independent en Sky News. De man stapte op de bus in Salford, het futuristische en bruisende culturele centrum nabij Manchester. De slang zat om zijn nek en mond gedrapeerd.

Een medepassagier dacht aanvankelijk aan een ’creatief mondkapje’, maar dat begon al snel te bewegen. Het bleek iets anders. De vrouw vond het ’supergrappig’.

Het dier leek geen van de medepassagiers angst aan te jagen. „Niemand gaf een kik”, vertelt ze in Britse media.

Op foto’s is te zien dat de man geen mondkapje draagt onder de slang. Autoriteiten hebben benadrukt dat een slang geen geldig beschermingsmiddel is en niet als zodanig gebruikt mag worden.

Bandana

„De overheidsrichtlijnen zijn helder: het hoeft geen medisch mondkapje te zijn. Passagiers in het openbaar vervoer mogen ook zelf hun eigen mondkapje maken of iets passends dragen, zoals een sjaal of bandana”, aldus een woordvoerder van Transport for Greater Manchester. „Bij dat laatste komt een bepaalde vrijheid van interpretatie kijken. Toch denken we niet dat slangenhuid aan de normen voldoet – zeker niet wanneer die nog aan de slang vast zit.”

Mondkapjes zijn ook in Engeland verplicht in het openbaar vervoer, tenzij er bijvoorbeeld medische redenen voor een uitzondering zijn.