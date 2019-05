Verdachten ’Mocro-maffia’ gepakt in Suriname

Het gaat om de 43-jarige Mao R. ’Mocro-maffia’ kroongetuige Nabil B. heeft uitvoerig over een Surinaamse Mao verklaard bij justitie. Justitie in Nederland wil niets zeggen over de aanhoudingen en de 43-jarige Mao R. Meerdere bronnen rond het liquidatieonderzoek Marenga waarin Taghi centraal staat, bevestigen wel dat het om deze man gaat.

Volgens de Surinaamse politie worden Mao R., Alejandro P. (30) en Mario R. (41) door justitie in Nederland gezocht voor deelname aan een criminele organisatie en onder andere moord. Ze zouden, zo zegt de Surinaamse politie, uitgeweken zijn naar Suriname om uit handen van justitie in Nederland te blijven.

Bij de aanhouding van de drie door een arrestatieteam zijn drugs en wapens gevonden. Een van de verdachten heeft volgens de Surinaamse politie inmiddels bekend dat hij gevlucht is omdat hij verdacht wordt van een liquidatie. Het Openbaar Ministerie in Nederland laat weten niets over de aanhoudingen te kunnen zeggen.

Kroongetuige B. heeft in het geheim over zeker twaalf liquidaties en pogingen daartoe verklaringen afgelegd bij het OM. Nog niet al deze moorden zijn in de rechtszaak tijdens voorbereidende zittingen aan de orde geweest. B. ging uitvoerig in op de mysterieuze ’Mao’ die een belangrijke pion zou zijn van Taghi.

Suriname is een van de landen die worden genoemd als mogelijke verblijfplaats van Taghi. Eerder onthulde deze krant al dat een van een liquidaties verdachte handlanger van Taghi zich er schuilhoudt, na een eerder ontsnapping daar uit de gevangenis. Suriname speelt een steeds grotere rol bij de smokkel van coke naar Europa.