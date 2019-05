Erik Staal verkoopt luxueuze villa op Bonaire

Hasa is een door Staal zelf opgerichte stichting, die de volkshuisvesting in Zuid-Afrika zou stimuleren en waarvoor Vestia en andere woningcorporaties geld beschikbaar stelden. Maar vorig jaar bleek dat Staal geld van de stichting in eigen zak had gestoken.

Erik Staal Ⓒ ANP

Staal heeft onlangs een overeenkomst ondertekend, waarin hij belooft de miljoenen terug te betalen. De verkoop van zijn villa op Bonaire heeft bijna 2,3 miljoen euro opgeleverd, zo blijkt uit gegevens van het kadaster op Bonaire. Inmiddels heeft Staal het grootste deel van de 2,4 miljoen euro terugbetaald, meldt Willem van Nielen.

