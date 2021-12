Dode bij ongeluk op A65 bij Berkel-Enschot, weg afgesloten

Binnenland

Voetganger zwaargewond bij ongeval in Enkhuizen, slachtoffer per heli naar ziekenhuis

Een voetganger is donderdagmiddag op de Kastanjelaan in Enkhuizen zwaargewond geraakt bij een aanrijding door een auto. Het slachtoffer is per traumahelikopter naar een ziekenhuis in Amsterdam gebracht.