Nabestaanden Anne Faber gebruiken spreekrecht

LIVE | Onze rechtbankverslaggever Saskia Belleman is in de rechtbank aanwezig. Haar tweets lees je onderaan dit artikel.

Alleen Hans Faber, de oom van Anne, zal in de zittingszaal de zaak bijwonen. De ouders van Anne willen niet met Michael P. in één ruimte zijn en volgen de zaak vanuit een andere zaal. Tijdens de slachtofferverklaringen zal Michael P. de zaal even verlaten.

P. verkrachtte en doodde Anne Faber in september 2017. Het proces in hoger beroep tegen P. begint dinsdag voor het hof in Arnhem. De rechtbank veroordeelde P. (29) vorig jaar tot 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging.

P. ging tegen het vonnis in beroep, onder meer omdat de politie hem na zijn arrestatie zou hebben mishandeld. Hij wil daar strafvermindering voor. De rechtbank vond dat niet nodig, al stelde zij wel vast dat de politie buiten haar boekje is gegaan bij de bejegening van P. De politie wilde, toen P. eenmaal was gearresteerd, zo snel mogelijk weten waar de al bijna twee weken vermiste Faber was, omdat zij nog in leven kon zijn.

Hard werken aan herstel

De vriend van Faber is tot dusver anoniem gebleven en wil dit zo veel mogelijk zo houden, zegt Diekstra. „De impact van de gruwelijke wijze waarop zijn vriendin hem is ontnomen, is voor cliënt nog altijd immens”, zegt de advocaat. „Hij werkt hard aan zijn herstel, maar het blijkt een zeer zwaar proces.”