Vriend Anne Faber gebruikt spreekrecht

Het proces in hoger beroep tegen P. begint dinsdag voor het hof in Arnhem. De rechtbank veroordeelde P. (29) vorig jaar tot 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging.

De vriend van Faber is tot dusver anoniem gebleven en wil dit zo veel mogelijk zo houden, zegt Diekstra. Het is nog niet zeker of de vriend zelf zal spreken of dat Diekstra dat namens hem zal doen. „De impact van de gruwelijke wijze waarop zijn vriendin hem is ontnomen, is voor cliënt nog altijd immens”, zegt de advocaat. „Hij werkt hard aan zijn herstel, maar het blijkt een zeer zwaar proces.”

