Vriend Anne: ’Hoger beroep psycho-emotionele gijzeling’

De vriend van Anne laat via zijn advocaat weten dat het hoger beroep bij het hof voelt als een psycho-emotionele gijzeling. Hij geeft tijdens het spreekrecht aan daardoor niet normaal te kunnen rouwen. Bovendien is hij het gemis van Anne nog lang niet teboven. „Hij mist haar humor, vindingrijkheid, intelligentie, durf en empathie die inspirerend waren”, vertelt Dijkstra namens de man. Bovendien wilde hij haar stoffelijk overschot zien om te beseffen wat er was gebeurd. „Die confrontatie was ongekend heftig.”

„Het is gewoon verschrikkelijk voor die jongen. Hoe hij nu door het leven moet, dat raakt mij ook”, reageerde Michael P.

Hard werken aan herstel

De vriend van Faber is tot dusver anoniem gebleven en wil dit zo veel mogelijk zo houden, zegt Diekstra. „De impact van de gruwelijke wijze waarop zijn vriendin hem is ontnomen, is voor cliënt nog altijd immens”, zegt de advocaat. „Hij werkt hard aan zijn herstel, maar het blijkt een zeer zwaar proces.”

Alleen Hans Faber, de oom van Anne, woont in de zittingszaal de zaak bij. De ouders van Anne willen niet met Michael P. in één ruimte zijn en volgen de zaak vanuit een andere zaal. Tijdens de slachtofferverklaringen zal Michael P. de zaal even verlaten.

P. verkrachtte en doodde Anne Faber in september 2017. Het proces in hoger beroep tegen P. begint dinsdag voor het hof in Arnhem. De rechtbank veroordeelde P. (29) vorig jaar tot 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging.

Een getuige, die met P. in de kliniek in Den Dolder zat, heeft bij de onderzoeksrechter van het hof verklaard dat P. tijdens een fietstocht in een bos heeft voorgesteld een hardloopster te pakken. „Maar dan moet ze wel dood”, zou P. daaraan hebben toegevoegd. Volgens P. is deze verklaring „complete onzin.” P. raakte geagiteerd over vragen van de advocaat-generaal, over het al dan niet bewust doden van Faber. P. ontkent dat met klem. „Het was een impulsieve handeling”, beet hij de aanklager toe. „Ik heb er niet bij nagedacht.”

P. ging tegen het vonnis in beroep, onder meer omdat de politie hem na zijn arrestatie zou hebben mishandeld. Daarnaast is hij van mening geen eerlijk proces te hebben gehad. De rechter was volgens hem niet onpartijdig en er was veel druk vanuit de media en de politiek. Hij wil daarom strafvermindering. De rechtbank vond dat niet nodig, al stelde zij wel vast dat de politie buiten haar boekje is gegaan bij de bejegening van P. De politie wilde, toen P. eenmaal was gearresteerd, zo snel mogelijk weten waar de al bijna twee weken vermiste Faber was, omdat zij nog in leven kon zijn.

P. dreigt met zelfmoord

De veroordeelde P. zegt dat hij zichzelf van het leven zal beroven als zijn straf zo hoog blijft als vorig jaar door de rechtbank bepaald. Dat heeft hij tijdens de zitting te kennen gegeven aan het gerechtshof in Arnhem.

Volgens zijn eigen berekening zou P., nu 29 jaar oud, op zijn vroegst op zijn 67ste levensjaar kans maken weer buiten te komen. „Als dat zo blijft, maak ik er een eind aan”, aldus P. Hij gaf aan dat hij erover heeft nagedacht hoe hij dat zou moeten doen en aan de benodigde pillen kan komen. P. vindt 18 tot 20 jaar cel en tbs een passender straf. Het vertrouwen in de rechtspraak heeft hij verloren. P. denkt dat zijn straf al vaststaat.