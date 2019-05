Ex-ambtenarenbaas krijgt 75 mille mee

Van Gils – die met een salaris van zo’n 185.000 euro per jaar als hoogste ambtenarenbaas in de Stopera al topverdiener was – vertrok in juli 2018 als gemeentesecretaris. Eigenlijk wilde hij al eerder vertrekken. Door de gemeente is hij gevraagd iets langer aan te blijven, onder andere gedurende de ziekte van Eberhard van der Laan, zo bevestigt een woordvoerder van wethouder Touria Meliani (Personeelszaken). Vlak voor zijn vertrek volgde hij ook nog een cursus van ruim 11.000 euro die betaald werd door de gemeente Amsterdam. Ondanks een moreel appel vanuit de Amsterdamse gemeenteraad betaalde hij dat bedrag ’natuurlijk’ niet terug, zo zei hij tegen Binnenlands Bestuur.

Een woordvoerder van de gemeente Amsterdam wil niet zeggen of Van Gils ontslagen is of vrijwillig is vertrokken. Volgens het jaarverslag heeft hij „wegens de beëindiging van het dienstverband (...) in januari 2019 een ontslagvergoeding ontvangen.” Die zou volgens de regels zijn vastgesteld. „Over de inhoud doet de gemeente Amsterdam geen mededelingen.”

De accountant die de jaarrekening van de gemeente controleert, maakt intussen een grote pas op de plaats bij de controle van de jaarrekening. In geval van het beëindigen van een dienstverband van een topfunctionaris bedraagt de maximale ontslaguitkering 75.000 euro, maar dan mag geen sprake zijn van ’non-activiteit’, stelt hij.

Volgens de accountant ontbreken ’primaire administratieve vastleggingen’. Daardoor kan hij „niet vaststellen of in één casus sprake is van non-activiteit”. Dat levert een ’beperking in de controleverklaring’ op. Volgens de gemeentewoordvoerder gaat „de casus over het niet registreren van de urenbesteding, omdat de gemeente Amsterdam niet beschikt over een dergelijk registratiesysteem.”

Raadsleden van links tot rechts willen intussen opheldering. „Ik heb altijd begrepen dat Van Gils vrijwillig vertrok, dus dan is van een ontslagvergoeding geen sprake”, zegt SP’er Erik Flentge. „Eerst was er al een dure cursus van 11.000 euro, nu een ontslagvergoeding”, aldus Flentge. „Dit telt bijna op tot een ton. Hierdoor krijgen mensen nu scepsis over de politiek: de hoge heren zorgen wel goed voor zichzelf.”

Ook Carolien de Heer (PvdA) verkeerde in de veronderstelling dat Van Gils zelf uit de Stopera wilde vertrekken. „Dit is reden om kritische vragen te stellen”, zegt ze. Raadslid Rik Torn van de VVD wil „het naadje van de kous weten”, zegt hij. CDA’er Diederik Boomsma noemt de gang van zaken ’bizar slordig’. „Hoe kun je, juist bij zo’n gevoelig onderwerp, vergeten dit goed te verwerken en te administreren? Nu moest onze accountant zelfs een beperking opnemen. Heel suf.”

De woordvoerder van Van Gils wilde gisteren geen reactie geven op vragen.