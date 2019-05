Amsterdamse Zuidas botst met Q-Park

Wie het liefst elke dag wil parkeren op de Zuidas zal diep in de buidel moeten tasten. Ⓒ DIJKSTRA BV

Amsterdam - De krijtstreeppakken op de Amsterdamse Zuidas zijn woedend op Q-Park, dat de parkeertarieven fors verhoogt. In één geval gaat het om meer dan 100 procent. Of er ook tariefsverhogingen elders in Nederland volgen, laat Q-Park in het midden.