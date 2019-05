Aandelen in plaats van salaris aantrekkelijker

Dat is het plan van staatssecretaris Menno Snel (Financiën). Hij wil daarmee jonge bedrijven stimuleren.

Dat soort ’start-ups’ en ’scale-ups’, hippe termen voor groeiende bedrijven, hebben vaak nog weinig geld om werknemers hoge lonen te betalen. Ze willen daarom talentvolle mensen lokken met aandelen. Maar dat blijkt in de praktijk momenteel nog erg lastig.

Wie aandelen van zijn baas krijgt, moet nu namelijk nog direct belasting over de waarde daarvan betalen. Het probleem is alleen: dat belastinggeld kan die werknemer dus niet meteen ophoesten omdat het overige loon relatief laag is.

En de aandelen die de werknemer krijgt, kunnen meestal niet snel verkocht worden.

Snel onderzoekt nu hoe de belastingafdracht voor dit soort werknemers uitgesteld kan worden.

Zij hoeven dan bijvoorbeeld hun taks pas te betalen als het bedrijf waar ze aandelen in krijgen naar de beurs gaat en ze hun aandelen kunnen omzetten in cash.

„Iedereen moet belasting betalen om bij te dragen aan onze samenleving, maar we kunnen wel kijken of we dat zo slim mogelijk kunnen doen, zodat we de groei van jonge bedrijven stimuleren”, aldus Snel.