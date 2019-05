Intocht sint zonder stoomboot

Vorige week werd bekend dat de Gelderse plaats dit jaar het decor is van de landelijke intocht. Een geschikte haven om de forse boot aan te laten meren, is er echter niet. Dat kwam in ruim dertig jaar pas één keer voor: in 2012 was de eigenlijke boot ’kapot’ en arriveerde de goedheiligman in een vaartuig van de Zeeverkenners in Roermond.

Het water in Apeldoorn is nog een slag kariger dan dat in de Limburgse stad. Er is een geul die als ’kanaal’ door het leven gaat, maar daar gaat Pakjesboot 12 met geen mogelijkheid doorheen passen, bevestigt eigenaar Raymond Davis. Zijn Hydrograaf is al sinds 1985 de officiële ’Sint-leverancier’.

Davis kreeg het slechte nieuws een uur voor de bekendmaking te horen. Hij is teleurgesteld dat de NTR voor Apeldoorn koos. „Pakjesboot 12 en de intocht zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden”, aldus de reder. „Natuurlijk vinden wij het dan jammer dat er voor een locatie is gekozen waar de boot niet kan komen.”

De Hydrograaf is niet officieel afbesteld. Een woordvoerder van omroep NTR, die de intocht organiseert, bevestigt desgevraagd wel dat Pakjesboot 12 sowieso niet in Apeldoorn zal aanmeren. Of het vaartuig een andere rol krijgt, is nog niet besloten.