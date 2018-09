Opnieuw werkstraf kopschopper

Ramzi L. schopte zo hard dat het oor van een dienstverlener drie centimeter afscheurde. Op camerabeelden was te zien dat hij helemaal losging op meerdere beveiligers, zo schrijft het Leidsch Dagblad.

Broer

Ramzi was agressief omdat zijn broer kort daarvoor op het station was aangehouden omdat hij daar tegen mensen aan het schelden en schreeuwen was. L. moet van de rechter 400 euro schadevergoeding betalen. Een andere beveiliger die ook gewond raakte, krijgt hetzelfde bedrag.

Een derde man moet 150 euro van Ramzi krijgen. De broer van de verdachte kreeg drie dagen cel.

Trauma

Afgelopen week ontstond verontwaardiging toen een groep mannen uit Veenendaal werkstraffen kreeg opgelegd tussen de 40 en 180 uur voor de ernstige mishandeling van twee broers in Arnhem op Koningsdag 2016. De slachtoffers zijn getraumatiseerd en moesten stoppen met shool en werk. Ze hebben geen vertrouwen meer in het rechtssysteem, vertellen ze aan De Telegraaf.

