Eerbetoon aan redder Wim Kan

Overste Louis Vriesman werd als krijgsgevangene ingezet om orde en rust in een Jappenkamp te handhaven.

Zonder Wim Kan was overste Louis Vriesman een van de vele onbekende namen in het grote verhaal van de Tweede Wereldoorlog gebleven. Maar de officier kreeg voorgoed een plek in de historie, omdat hij ervoor zorgde dat de cabaretier in het Jappenkamp kon blijven werken.