’Gove schenkt EU-burgers Brits paspoort’

Michael Gove Ⓒ REUTERS

LONDEN - Michael Gove, een van de belangrijkste gegadigden om Theresa May op te volgen als partijleider en premier, wil naar schatting drie miljoen ingezetenen van de Europese Unie gratis een Brits paspoort geven. De geste is bedoeld voor EU-burgers die ten tijde van het brexit-referendum in juni 2016 al in het Verenigd Koninkrijk woonden. Dat hebben assistenten van de milieuminister maandag gezegd tegen Sky News.