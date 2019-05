Ⓒ ANP

Nederland is in de ban van de landelijke staking in het openbaar vervoer die vandaag gehouden wordt voor een beter pensioen. Weggebruikers moeten rekening houden met flink oponthoud: „Het is te hopen dat zich geen ongelukken voordoen. Als dat gebeurt, kan er zomaar een verkeerschaos ontstaan”, zegt verkeersspecialist Arnoud Broekhuis van de ANWB. Volgens hem treft de staking miljoenen mensen.