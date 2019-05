Zeker 42 doden door geweld gevangenissen

Gevangenismedewerkers ontdekten in vier verschillende gevangenissen in de staat Amazonas de gewurgde gevangenen. Ⓒ REUTERS

SAO PAULO - Minstens 42 gevangenen in Brazilië zijn maandag om het leven gekomen door bendegeweld. Gevangenismedewerkers ontdekten in vier verschillende gevangenissen in de staat Amazonas de gewurgde gevangenen.