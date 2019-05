Staking ov: files nemen alweer af

De regen in de Randstad was op veel plaatsen een extra belemmerende factor. Vooral bij Rotterdam en Den Haag hadden automobilisten last van de natte wegen en dus extra opstoppingen.

Rond Schiphol op de A4 was er extra veel verkeer omdat de luchthaven slecht bereikbaar was. Toch bleef de gevreesde chaos uit.

Carpoolen

De oproep om te gaan carpoolen werd, zo constateerden verslaggevers die voor ons op pad waren, flink genegeerd.

Taxibedrijven hebben ieder geval wel goede zaken gedaan dankzij de vakbondsacties. Op veel plaatsen was het moeilijk om een rit te krijgen.

De op- en afrritten bij Schiphol staan al vroeg vol. Ⓒ Koen Nederhof

Avondspits

Iedereen die op z’n werk is aangekomen, moet vanmiddag ook weer terug. Volgens Weerplaza gaat het ook nog eens flink regenen. De avondspits kan dus ook zeer zwaar worden.