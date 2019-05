Doden bij aanslag op kinderen in Japan

Ⓒ epa

TOKIO - Een man heeft in Japan in het wilde weg ingestoken op mensen bij een bushalte. Een meisje van 12 en een volwassen man zijn aan hun verwondingen bezweken. Twaalf schoolmeisjes en drie volwassenen raakten gewond. De meisjes in de leeftijd van zes tot zeven jaar waren leerlingen van een katholieke school. Zij waren aan het wachten op de schoolbus toen de man op hen in begon te steken.