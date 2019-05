’Ai ai, ik heb het nieuws gemist’

Valentine Radushev loopt op station Groningen en is verrast door de relatieve stilte door de ov-staking. "Ai, ik heb het nieuws gemist.” Ⓒ André Spaansen

Groningen - Bij elke staking heb je ze weer: mensen die geen idee hebben en op het station opduiken. In Amsterdam noteerden we een enkele vergistoerist, maar ook in het hoge noorden houden ze de actualiteit niet altijd bij.