Jongste (29) van Brabantse broers aan corona overleden op ic

Volgens het Eindhovens Dagblad was de 29-jarige Guus voor zover bekend ’gewoon gezond’. De man werd in kunstmatige slaap gehouden nadat hij in het ziekenhuis terecht was gekomen met het Covid-19 virus. Zijn broer Bram belandde eerder al op de intensive care en ontwaakte eind vorige week uit zijn coma.

„Het is gewoon een horrorverhaal. Voor de hele familie. Deze situatie is niet te bevatten. Wat er nu gebeurt is onmenselijk”, aldus Cathelijne van de Kamp, de vriendin van Bram, eerder tegen deze krant. Van de Kamp beschreef Guus eerder als ’een fitte jongen.’