’Nederland koploper EU in vraag naar zorg ouderen’

ING-economen verwachten dat de Nederlandse vraag naar thuiszorg en woonvormen voor senioren tot 2030 met respectievelijk 5 en 7 procent per jaar gaat toenemen bij een aanhoudende economiche groei. Dit is aanzienlijk meer dan de groei met 3,5 en 5,5 procent in de elf onderzochte EU-landen samen.

„Nederlandse ouderen tonen relatief vaak interesse in een aangepaste woonvorm en zijn bereid en in staat daar extra geld voor uit te trekken. Het inkomen en vermogen van Nederlandse ouderen is dan ook hoog ten opzichte van ouderen in andere grotere EU-landen. Bovendien stijgt het aantal ouderen in Nederland sneller dan elders”, verklaart ING.

In Nederland zijn specifieke woonvoorzieningen voor ouderen „mede door de voorheen collectieve bekostiging van verzorgingshuizen” breed geaccepteerd, aldus ING. Nederlandse ouderen krijgen ook vaker zorg en ondersteuning aan huis dan senioren in andere landen. „Dit heeft waarschijnlijk te maken met het Nederlandse systeem dat een relatief groot deel van de kosten voor thuiszorg en huishoudelijke hulp vergoedt. ”