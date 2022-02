’Honderden arrestaties bij Russische protesten tegen inval’

In meerdere steden zijn Russen de straat opgegaan om te demonstreren. Op sociale media circuleren beelden van betogingen in onder meer Jekaterinenburg en Novosibirsk. Volgens OVD-info heeft de politie in meer dan vijftig steden arrestaties verricht. Het aantal aanhoudingen loopt snel op.

De Russische autoriteiten hebben mensen gewaarschuwd om niet te gaan demonstreren. Zij kunnen rekenen op zware sancties. Een mensenrechtenactiviste in Moskou, Marina Litvinovitsj, werd gearresteerd voor haar woning, nadat ze had opgeroepen te protesteren tegen de oorlog in Oekraïne.

Ook buiten Rusland zijn tegenstanders van de invasie de straat opgegaan. Er waren donderdag onder meer betogingen in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Turkije, Libanon en Japan.