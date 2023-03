Drama in België: ’Vrouw (28) doodgestoken door haar vader’

„Wat betreft de feiten in Moeskroen zal er geen communicatie zijn voor zondag, op vraag van de onderzoeksrechter”, zo is bij het parket vernomen.

De hulpdiensten kwamen vrijdag rond 13 uur ter plaatse in een woning in de rue de Bilemont in Moeskroen. Ze vonden er het levenloze lichaam van een jonge vrouw. De politie zette de wijk af en bleef de rest van de dag ter plaatse. Een getuige zag hoe agenten een man meenamen. Het zou gaan om de 50-jarige vader, die vermoedelijk de dader is.

Het forensisch laboratorium kwam ter plaatse, net als de zonemanager en ook burgemeester Brigitte Aubert kwam even kijken. Rond 18 uur werd het lichaam opgehaald door een lijkwagen.

Het gezin dat vermoedelijk van Armeense afkomst is, woonde naar verluidt al lang in hun huis op de rue de Bilemont. Volgens buurtbewoners zorgden ze nooit voor overlast. Sudinfo meldt dat de 53-jarige vader een ex-voetballer is die kampte met een alcoholverslaving. Over het motief is vooralsnog niets bekend.