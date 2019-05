Water op rantsoen in kurkdroog Australië

Dat heeft ervoor gezorgd dat het waterpeil van de bassins sindsdien met meer dan de helft is gedaald. Vanaf komende week is het verboden om overdag de tuinen te sproeien en is het helemaal niet meer toegestaan om water te gebruiken om stoepen en verharde ondergronden schoon te maken.

De landbouw in het gebied is al zwaar getroffen door het gebrek aan regen. De tarweboeren in de staat zijn voor het derde jaar op rij geconfronteerd met een lager dan gemiddelde graanproductie.

De Australische meteorologische dienst verwacht ook voor de komende maanden minder neerslag dan gemiddeld. Melinda Pavey, minister van Waterzaken van de staat, zei dat deze vooruitzichten de regering tot deze maatregel hebben gedwongen.