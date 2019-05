Politiemedewerker geschorst om verdenking fraude

De politie doet geen nadere mededelingen over de schorsing.

De politie kampt dit jaar met meer incidenten rondom agenten die de integriteit zouden hebben aangetast, zoals door het schenden van het ambtsgeheim of het verkopen van geheime politie-informatie. In maart nog schorste de Amsterdamse politie een man wegens mogelijk plichtsverzuim, in dezelfde maand werd een medewerker van de landelijke eenheid buiten functie gesteld op verdenking van het lekken van informatie.

Over de integriteitsschendingen bij de politie zei korpschef Erik Akerboom eerder dat voor zulke collega’s „geen plaats is in het korps.”