Thijs H. ontkent drievoudige moord

De getroebleerde student wist te ontsnappen uit een gesloten afdeling van instelling Mondriaan in Maastricht. Hij klom daar over een muur.

Op 4 mei werd een 56-jarige vrouw doodgestoken tijdens het uitlaten van haar hond in de Scheveningse Bosjes. Drie dagen later, op 7 mei, werden een 68-jarige man en een 63-jarige vrouw uit Heerlen dood gevonden op de Brunssummerheide. H. wordt verdacht van alle drie de dodingen.

Een paar uur na de dubbele doding op de Brunssummerheide meldde H. zich bij Vijverdal in Maastricht. Volgens een van de psychiaters had H. bloed op zijn handen en kleren en zei hij dat hij over die heide had rondgezworven. Nog diezelfde avond stapelde H. in de binnentuin van de kliniek een paar stoelen op elkaar, klom hij over de muur en ging hij er vandoor. Zijn ouders brachten hem snel terug, maar de volgende ochtend was hij weer verdwenen. De kliniek sloeg alarm en later die dag werd H. gearresteerd.

De camerabeelden kunnen aantonen welke kleren H. droeg toen hij zich op 7 mei meldde bij Vijverdal en „in welke staat deze kleding was”, wat hij droeg toen hij later die avond werd teruggebracht en wat hij aanhad toen hij de volgende ochtend weer verdween. „Er bestaat geen andere mogelijkheid om achter deze belangrijke gegevens te komen, nu de kleren van H. zijn gewassen”, aldus de rechtbank. Ook kunnen de beelden volgens de rechter-commissaris duidelijk maken welke spullen hij bij zich had.