Amsterdam apetrots op fietsers ov-staking: ’Londen, kijk je mee?’

De doorgaans drukke autotunnel is dinsdag opengesteld voor fietsers omdat de veerponten over het IJ niet varen. Zo kunnen Amsterdammers vanuit Amsterdam-Noord naar andere delen van de stad, en vice versa.

Amsterdammers zijn er trots op. Ze laten aan hun (internationale) kennissenkring weten dat andere landen en wereldsteden in hun ogen veel van die ’malle Hollanders’ kunnen leren.

De vergelijking met andere hoofdsteden wordt getrokken. „Openbaar vervoer-staking in Londen? Wanhoop! Chaos! Tranen! Ov-staking in Amsterdam? Oké, dan gaan we op de snelweg fietsen”, schrijft iemand. Anderen loven de ’unieke’ beelden. „Zo zou het iedere dag moeten zijn!”, meent weer een ander.

„Dit is hoe een openbaar vervoer-staking eruit ziet in Amsterdam”, schrijft iemand bij een timelapse-video van de gemeente Amsterdam. De gemeente is trots op hoe de ochtendspits van de staking is verlopen, ’met dank aan de 28 verkeersregelaars en heel veel enthousiaste fietsers’.

Ook veel buitenlanders delen ’the Dutch way’ met hun landgenoten. „Been there, done that”, schrijft iemand.

„Dit is de status in Nederland: een dag zonder openbaar vervoer, en mensen worden creatief: van noord naar het centrum van Amsterdam is er geen enkele manier, behalve deze tunnel”, aldus een ander, vrij vertaald. Urban Planning & Design-student Alex Gaio noemt de Amsterdamse oplossing ’slim’.

Toch is de IJtunnel voor sommigen nog een hele uitdaging, zo merkte stadszender AT5.