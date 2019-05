Koning en Rutte naar Bilderberg-top

De conferentie wordt van donderdag tot en met zondag gehouden in het Zwitserse Montreux. Voor de 67e editie van de conferentie staan onder meer brexit, sociale media, de toekomst van het kapitalisme, en de situatie in Europa, China, Rusland en het Midden-Oosten op de agenda.

Jaarlijks is minstens een lid van het Koninklijk Huis aanwezig als vaste deelnemer aan de met veel geheimzinnigheid omgeven besloten bijeenkomsten. Jarenlang was dit prinses Beatrix toen zij nog koningin was. De laatste jaren is haar rol overgenomen door koning Willem-Alexander.

De conferentie werd in 1954, mede op initiatief van prins Bernhard, voor het eerst gehouden. Dit jaar zijn er zo'n 130 deelnemers uit 23 landen uit voornamelijk Europa en Noord-Amerika. Behalve politici worden onder meer ook directeuren van multinationals, invloedrijke media en grote instellingen zoals de Verenigde Naties uitgenodigd om achter gesloten deuren vrijelijk te discussiëren over actuele zaken op het wereldtoneel.