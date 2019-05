Cel voor sjoemelen eigen bloedmonsters bij NFI

DEN HAAG - Een inmiddels ontslagen medewerkster van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is veroordeeld tot één jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk, omdat ze op haar werk met bloedmonsters heeft gerommeld die van haar afkomstig waren. Het bloed was van de 39-jarige Sandhja K. uit Amersfoort afgenomen, nadat ze twee keer met veel te veel drank op tijdens het autorijden was betrapt. De straf geldt ook voor deze feiten.