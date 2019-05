De avondspits zonder ov: zo gaat het eraan toe

De avondspits is overwegend rustig, maar in Amsterdam staan er flinke files door ongelukken. Ⓒ ANWB

DEN HAAG - Update 17.08 uur - De avondspits is dinsdagmiddag iets vroeger op gang gekomen vanwege de staking in het openbaar vervoer. Volgens de ANWB valt het met de drukte mee, al staat in Amsterdam wel veel file vanwege een aantal ongelukken.