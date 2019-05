Eerste Kamer akkoord met Klimaatwet

De initiatiefwet van acht politieke partijen, waaronder VVD, CDA en GroenLinks, legt vast dat Nederland ‘streeft’ naar een CO2-reductie in 2030 van minimaal 49 procent ten opzichte van 1990.

Richting 2050 is de wet echt streng: in dat jaar moet ons land 95 procent minder uitstoten en de energieopwekking emissieloos zijn. Verder regelt de wet de introductie van een Nationale Klimaatdag op de vierde donderdag in oktober. Het kabinet moet dan opheldering geven over alle groene plannen.

Ouderenpartij 50Plus twijfelde nog over steun, maar stemde toch in. De dierenpartij stemde tegen omdat de wet niet ambitieus genoeg zou zijn. PVV en SGP hebben tegengestemd.

Kritisch

De Eerste Kamer was tijdens het vorige week gehouden debat kritischer dan de Tweede Kamer, daar werd de wet vooral omgeven door applaus en complimenten aan zichzelf. Met acht politieke partijen als initiatiefnemer was een meerderheid al lang en breed binnen.

De senatoren waren kritischer en hebben onder andere gevraagd naar het ontbreken van een financiële onderbouwing -waar de Raad van State ook al een punt van maakte- en de beperkte rol voor het parlement.

Over de stemming is veel te doen geweest. De Eerste Kamer heeft een verzoek van Forum voor Democratie naast zich neergelegd om te wachten tot na de installatie van de nieuwe senatoren. FvD is fel tegen de Klimaatwet.

