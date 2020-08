Dodental aardverschuiving op theeplantage India opgelopen tot 43

Vergelijkbaar noodweer veroorzaakte de ramp vrijdagmorgen vroeg ook. Kerala werd later die dag ook opgeschrikt door een vliegtuigcrash. Een toestel van Air India Express schoot mogelijk door een fout van de piloot van de landingsbaan en brak in tweeën. Achttien inzittenden kwamen om het leven.

De moesson is in het zuiden van Azië is een bekend fenomeen dat in deze tijd van het jaar behalve voor vers water ook voor veel overlast zorgt. Overstromingen en aardverschuivingen hebben de voorbije weken in India, Bangladesh en Nepal meer dan 300 mensenlevens geëist.