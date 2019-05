Nederlandse arbeidsmarkt wordt hervormd

Zojuist stemden de coalitiepartijen, SGP, fractie Duthler en de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) voor de wet. Het doel van de wet is om werkgevers te verleiden vaker een vaste baan aan te bieden in plaats van een flexibele baan.

Flex werk wordt duurder voor werkgevers en vast werk goedkoper. De WW-premier voor werkgevers gaat bijvoorbeeld omlaag als een werknemer een vaste baan wordt aangeboden.

Payrollbasis

Tegelijkertijd krijgen mensen die op payrollbasis werken dezelfde arbeidsvoorwaarden als hun collega’s in vaste dienst. Oproepkrachten krijgen ook meer rechten. Zij moeten minstens vier dagen van tevoren worden opgeroepen. En als ze dan toch niet nodig zijn en het werk wordt afgezegd, krijgen ze voortaan toch gewoon betaald.

Door de wet krijgt iemand die lang heeft gewerkt een lagere ontslagvergoeding. Aan de andere kant krijgen mensen wel sneller recht op een ontslagvergoeding: al vanaf de eerste dag, ook tijdens de proeftijd.

Iemand ontslaan wordt makkelijker door de wet. Straks mag ook een optelsom van factoren grond zijn om iemand de deur te wijzen. De proeftijd voor vaste contracten wordt verlengd naar vijf maanden.

Kloof

Het kabinet ziet een steeds grotere kloof tussen flexwerk en vast werk. Het idee is dus dat werkgevers door al deze maatregelen gestimuleerd worden om mensen vaker in vaste dienst te nemen. Werkgevers klagen echter en zeggen dat dit lang niet altijd zal gebeuren. Sectoren waarin het werk bijvoorbeeld seizoengevoelig is, als er met landbouwproducten gewerkt wordt bijvoorbeeld, zijn nu eenmaal flexibel van aard, zeggen zij. Het ondernemen zal door de wet dus vooral duurder voor ze worden.

Bovendien worden bepaalde vormen van flex werk nu aan meer regels gebonden, maar sommige ook niet. Veel zzp’ers komen daar onderuit. Critici denken dat er een waterbedeffect zal zijn en dat flexibele werknemers straks hetzelfde werk gaan doen maar dan als zzp’er. En de aangekondigde, nieuwe wet die schijnzelfstandigheid via dat soort constructies moet aanpakken, die is er nog niet. De Eerste Kamer dringt er bij minister Koolmees op aan om snel met die wet te komen.

