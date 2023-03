Premium Het beste van De Telegraaf

Rumoer om in Oekraïne gesneuvelde huurlingen van Wagner-leger: ’Wat zijn dat voor helden?’

Door MISCHA VAN DIEPEN Kopieer naar clipboard

Al maanden zijn er speculaties of Jevgeni Prigozjin met de bloedige strijd rond Bachmoet Wagner niet de dood in drijft. Ⓒ Foto ANP/HH

Van de hoogste generaal tot de burgemeester van een badplaats: Wagner-baas Jevgeni Prigozjin ontziet bijna niemand in zijn publieke tirades. Nu richt hij zijn pijlen op plaatselijke bestuurders die niet willen dat in hun achtertuin de hoogste eer wordt bewezen aan moordenaars en verkrachters die in Oekraïne sneuvelden. „Ik leg die lijken bij hem thuis in de woonkamer.”