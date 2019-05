Toch weer onderzoek in woning doodgeschoten Enschedeër

In de desbetreffende rijtjeswoning, pal tegenover een buurtsuper aan Het Oosterveld in Enschede, gaat iets na enen ’s middags de verzegelde deur voor het eerst sinds een hele tijd weer open. Vijf of zes rechercheurs en forensische onderzoekers van het NFI stappen vervolgens naar binnen. Ze zijn gekleed in normale kleding en hebben plastic handschoentjes aan, maar geen witte overalls en hoesjes om hun schoenen tegen het achterlaten van eigen sporen.

De gordijnen op de eerste verdieping worden snel hierna dichtgetrokken en het zonnescherm gaat omlaag. Zowel binnen en buiten worden er foto’s gemaakt. Vooral het trapgat naar boven lijkt de interesse van de speurders te hebben. Even later gaan twee politiemannen in gesprek met een echtpaar dat enkele deuren verderop woont en net hun witte hond wil uitlaten.

Ⓒ De Telegraaf

Monsters

Een buurtbewoner slaat het tafereel met interesse gade vanaf de overzijde van de straat, voorovergebogen over het stuur van z’n fiets. Hij speculeert erop los. „Ik vraag me af wat ze er doen en of ze er überhaupt nog wat vinden. Helemaal na zo’n lange tijd”, mijmert de geheel kale zestiger. „Misschien hebben ze een tip gekregen of de vorige keer wat over het hoofd gezien.” Een politieman die bij de doorzoeking betrokken is, wil daarover niets kwijt. Wel bevestigd hij dat er in het huis allerlei monsters worden genomen. Dat blijkt ook wel als zijn collega’s later met plastic zakjes en kratjes in en uit lopen.

Eén stoeptegel voor Daan’s huurwoning is vervangen door een exemplaar met daarop een lieveheersbeestje, als symbool tegen zinloos geweld. In de tuin prijken nog steeds kaarsjes en bloemstukken ter nagedachtenis aan zijn plotse dood. Een vrouw die net wat boodschappen heeft gehaald zegt niet te begrijpen waarom het onderzoekswerk zoveel tijd in beslag neemt en nu ’opeens’ weer verder gaat. „Triest”, concludeert ze. „Z’n familie verkeert al zó lang in onzekerheid. Het moet eens afgelopen zijn. Dat hoop ik echt voor ze.”