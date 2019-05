Gelooft u in de maanlanding?

Bent u ervan overtuigd dat vaccinaties er alleen maar zijn vanwege de macht van de farmaceutische industrie?

Of denkt u dat we in 1969 in de maling zijn genomen door de NASA en zijn we nooit op de maan geweest?

Laat dat via w.boldewijn@telegraaf.nl weten. Wij nemen contact met u op.

Maar denk goed na over uw complot argumenten want in de reportage komen ook mensen aan het woord die er pertinent niet in geloven.

Bekijk ook: De wereld als een complot