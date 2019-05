Sneller dichtdraaien gaskraan „niet makkelijk”

„We zullen zo ver mogelijk proberen te komen”, zegt de VVD-bewindsman. „Het is een enorme uitdaging. We lopen met de afbouw van de gaswinning al voor op schema en we kijken op dit moment al naar extra aanvullende maatregelen om de winning nog sneller te laten dalen.” Rond half juni verwacht Wiebes meer duidelijkheid te kunnen geven.

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft na de flinke beving van vorige week geadviseerd om voor een crisisaanpak te gaan en de gaskraan nog sneller dicht te draaien dan nu al gebeurt. Economische Zaken ging er eerder vanuit dat de bovengrens van 12 miljard kuub uiterlijk in oktober 2022 zou worden behaald.

Afweging

Als de winning nu al onder de 12 miljard kuub komt, heeft dat wel gevolgen voor de leveringszekerheid. Dat betekent simpel gezegd dat er bijvoorbeeld op de koude dagen niet genoeg gas kan worden geleverd om alle huizen te verwarmen. Wiebes hakt daar nog geen knoop over door. Hij legt wel de complexiteit uit: „Dat betekent dat er een afweging moet worden gemaakt tussen de risico’s die verbonden zijn aan het loslaten van de leveringszekerheid en de impact van de gaswinning in Groningen.”

Het SodM stelt verder dat de schade-afhandeling en versterkingsoperatie in het aardbevingsgebied onder het gezag van één organisatie moet vallen. Een deel van de Tweede Kamer heeft hiervoor vorige week een pleidooi gehouden, maar Wiebes blijft voorlopig nog vasthouden aan twee aparte organisaties die wel allebei gaan vallen onder de Nationaal Coördinator Groningen.

De VVD-minister laat opnieuw weten dat hij volgende week met een versnellingspakket voor Groningen komt.

