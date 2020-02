’Amsterdamse crimineel Dennis M. overleden in Spaanse cel’

Dat meldt Het Parool dinsdagavond op basis van „verscheidene betrouwbare bronnen.” M. was een neef en vertrouweling van de in 2014 in Amstelveen geliquideerde crimineel Gwenette M. De laatste jaren verbleef hij vooral in Spanje. Hij zat daar een celstraf van elf jaar uit vanwege het beheren van grootschalige wietplantages in de omgeving van Alicante, veelal op boerderijen. In die zaak liep nog hoger beroep.

In Nederland was hij verdachte in een grote liquidatiezaak die onder meer draaide om onderwereldmoorden in 2014 in Amsterdam en omgeving. Hij is in dat proces aangeklaagd als prominent lid van een criminele organisatie die moorden pleegde.